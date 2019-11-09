Usta oyuncu Şener Şen 40 sene sonra ‘Zengin Mutfağı’ ile sahnede
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Vasıf Öngören’in ünlü oyunu “Zengin Mutfağı” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönen Şener Şen, festival kapsamında Zengin Mutfağı isimli oyunla sahne aldı. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen oyun beğeni topladı. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyun büyük ilgi gördü. Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aranın ardından genç bir oyuncu kadrosuyla birlikte sahneye çıkaran oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.(İHA)