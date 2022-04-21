Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın Venedik kentindeki Arsenale’de iki yılda bir yapılan Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan’daki genel açılışı öncesinde ön izleme günleriyle başladı. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için de dün özel bir açılış etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Cemile Elvan Hacıefendioğlu, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Haluk Söner ile Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludur ve TC Milano Muavin Konsolos Ozan Kublay’ın yanı sıra sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur’un ‘Evvel zaman içinde…’ isimli yeni eseri sergileniyor. Sergi, insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı açıklamada “Kültür ve sanatın ortak dil ve küresel markası olan Venedik Bienali, 120 yılı aşkın süredir gerçekleşiyor. Özellikle sanat sergilerinin de 59’uncusu düzenleniyor. Bu bağlamda bu sene biz Türkiye Pavyonu’nda Füsun Onur Hanımefendi’nin performansıyla katılıyoruz Türkiye olarak. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük emeği olan en başta Dışişleri Bakanlığımız, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na (İKSV) şükran borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum. 31 yıllık yolculukta Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her daim onların yanında olduk, bu yolculuğa beraber devam ettik. İnşallah bundan sonra da beraber devam edeceğiz. Kültür sanatın birleştirici gücünün çok önemli olduğu bu günlerde Venedik Bienali güzel de bir rol oynuyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanata verdiğimiz destekleri arttırarak devam edeceğiz. Bu görsel şölenleri bir şekilde ülkemize de getirmek, Türkiye’nin buralarda temsil edilmesi çok çok önemli” dedi.

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan-27 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Bienalde The Milk of Dreams başlıklı ana serginin yanı sıra Arsenale, Giardini ve şehrin farklı noktalarında Türkiye Pavyonu’nun da aralarında bulunduğu 81 ülkenin sergileri yer alacak.