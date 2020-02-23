Yönetmen Quentin Tarantino’nun mutlu günü

Son olarak Bir Zamanlar Hollywood'da filmi ile sinema tutkunlarının karşısına çıkan usta yönetmen Quentin Tarantino, baba oldu.

ABD’li 56 yaşındaki yönetmen Quentin Tarantino’nun eşi Daniella Pick, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bundan 2 yıl önce Los Angeles’ta dünyaevine giren çiftin basın danışmanı, “Daniella ve Quentin Tarantino ilk çocuklarının doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutlu. Erkek bebekleri 22 Şubat 2020'de dünyaya geldi” dedi.

Tarantino'nun 35 yaşındaki İsrailli bir model olan eşi, İsrail'in Tel Aviv kentinde doğum yaptı.



FİLM TANITIMINDA TANIŞTILAR

Quentin Tarantino ile Danielle Pick, 2009 yılında, Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) filminin İsrail'deki tanıtımı esnasında tanışmıştı. İkili, Haziran 2017'de nişanlanmış, Kasım 2018'de de evlenmişti.