Yönetmen Quentin Tarantino’nun mutlu günü
ABD’li 56 yaşındaki yönetmen Quentin Tarantino’nun eşi Daniella Pick, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bundan 2 yıl önce Los Angeles’ta dünyaevine giren çiftin basın danışmanı, “Daniella ve Quentin Tarantino ilk çocuklarının doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutlu. Erkek bebekleri 22 Şubat 2020'de dünyaya geldi” dedi.
Tarantino'nun 35 yaşındaki İsrailli bir model olan eşi, İsrail'in Tel Aviv kentinde doğum yaptı.
FİLM TANITIMINDA TANIŞTILAR
Quentin Tarantino ile Danielle Pick, 2009 yılında, Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) filminin İsrail'deki tanıtımı esnasında tanışmıştı. İkili, Haziran 2017'de nişanlanmış, Kasım 2018'de de evlenmişti.