Zemheri ne demek? Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?

Zemheri ne demek? Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?

Dilimize Arapça'dan geçen zemheri kelimesi çok sık kullanılmadığı için birçok kişi tarafından tam anlamı merak ediliyor. Zemheri ne demek? İşte zemheri kelimesinin anlamı...

Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.

ZEMHERİ ANLAMI

Zemheri kelimesi dilimizde kara kış anlamına geliyor. TDK’nın internet ortamındaki sözlüğüne göre kelimesi tek bir anlam taşıyor.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Kışın en şiddetli zamanı, kara kış demektir. Arapça kökenli bir kelimedir. Miladi Takvime göre zemherir (erbain), 40 günlük bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, 21 Aralık’ta başlayıp 31 Ocak itibariyle sona erdiği varsayılmaktadır.