ABD’li oyuncu Loken, Türkiye’den teklif bekliyor

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Terminatör 3 Makinelerin Yükselişi filmindeki TX rolüyle ünlenen ABD'li oyuncu Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

“ANTALYA’DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”



Burada gazetecilere açıklamada bulunan güzel oyuncu Kristanna Loken, Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve Türk sinemasıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istediğini söyledi.

ANTALYA’NIN MANZARASI MUHTEŞEM

Antalya'yı gezmek istediğinin altını çizen Kristanna Loken, gördüğü masmavi denizde de yüzmek istediğini belirtti. Antalya'ya ilk defa geldiğini ifade eden Loken, “ Dün gece geldim ve bugün sabah muhteşem bir manzaraya uyandığıma inanamadım. Gerçekten çok güzel. İnsanlarda çok misafirperver. Festivalin zaten 55. yılına gelmiş olması başarılı olduğunu gösteriyor”dedi.

“TÜRKİYE’DE BİR FİLMDE OYNAMAK İSTERİM”



Türkiye'ye ikinci gelişi olduğunun altını çizen Loken, “Bu kez bir film teklifi gelir. Burada bir filmde rol almak istiyorum. Türkiye lokasyon olarak güzel bir yer. Çok zengin bir tarih var. Türk sinemasının zengin bir tarihi var. Kesinlikle bir film çekmek isterim. Türkçe konuşamıyorum umarım bu bir engel olmaz” dedi. Türk yönetmen ve oyuncularından tanıdığının olmadığını dile getiren Krıstanna Loken, ”Şahsen tanıdığım bir yönetmen yok ama olası bir durum var. Ne olacağını bilmediğim için isim vermek istemiyorum” diye konuştu.

“BENİ BENİMSEMELERİNİ İSTEDİM”



Terminatör 3 Makinelerin Yükselişi filminde Arnold Schwarzeneger'le rol almasını değerlendiren Loken, “Arnold gibi bir ikonla rol almak zorlayıcı bir şey. Benim için çok değişik bir roldü. Ben bu rolü en iyi şekilde yapabilmek için bolca antrenman yaptım, kendimi hazırladım. Kimsenin Arnold'a karşı çıkan, ‘Bu kadın kimdir' demesini istemedim, beni doğrudan benimsemelerini istedim. Kadın olarak rolümü en iyi şekilde oynamak istedim. Bir savaşçı ama bir kadın olduğumun unutulmamasını istedim”

(İHA)