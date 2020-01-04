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Acun’un yeni sevgilisinin estetiksiz fotoğrafları olay oldu
Acun’un yeni sevgilisinin estetiksiz fotoğrafları olay oldu
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni bir aşka yelken açtığı Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali dikkat çekti.
Magazin 4 Ocak 2020 - 15:46

Geçtiğimiz yıl flaş bir kararla Şeyma Subaşı’ndan boşanan Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Altunkaya’nın TV8’deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ikilinin birlikte olduğunu kanıtladı.

Bu aşkın ardından Altunkaya, ilgileri üzerine çekti. Instagram hesabındaki fotoğrafları didik didik edilen Altunkaya’nın estetiksiz halini görenler genç kadının değişimine şaşırdı.

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Son güncelleme: 15:47 - 04.01.2020
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