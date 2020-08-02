Adile Teyze filmi konusu ne? Adile Teyze filmi oyuncuları kimler?

Adile Teyze bütün komşularının yardımına koşan yaşlı bir kadındır. Bir müteahhit pansiyonu alarak yerine apartman yapmak istemektedir. Adile Teyze müteahhide sürekli ret cevabı verir. Adile Teyze filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Adile Teyze filmi Pansiyon sahibi olan Adile Teyze ve pansiyonun yerine apartman yapmak isteyen müteahhit’in mücadelesini konu alıyor. İşte Adile Teyze filmi konusu ve oyuncuları…

ADİLE TEYZE FİLMİ OYUNCULARI

Adile Naşit, Nükhet Egeli, Şener Şen, Mahmut Hekimoğlu, Ayşen Gruda, Hulisi Kentmen, Hülya Tuğlu, Halit Akçatepe, Jale Efecik, Şemsi İnkaya

ADİLE TEYZE KONUSU

Filmde, pansiyonu yıkılmak istenen Adile Teyze’nin bir müteahhide karşı verdiği mücadele anlatılır. Adile Teyze bütün komşularının yardımına koşan yaşlı bir kadındır. Bir müteahhit pansiyon dahil bahçesini de alarak yerine apartman yapmak istemektedir. Adile Teyze müteahhide sürekli ret cevabı verir. Ancak müteahhit ısrarından vazgeçmez. Bir gün Adile Teyze'nin ilgilendiği küçük çocuklardan birisi hastalanır. Çocuğun tedavisi için hastane yüksek miktarda bir para istemektedir. Bu yüzden Adile Teyze, pansiyonu müteahhide ipotek ettirmek zorunda kalır. Ancak komşuları Adile Teyze’nin evini kurtarmak için kenetleneceklerdir.