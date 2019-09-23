Adriana Lima’dan tuvalet pozu!

Bir zamanlar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Adriana Lima'nın Türkiye aşkı bitmiyor. Türkiye'de çok fazla tanınan ve çok fazla hayranı bulunan güzel model, son olarak ünlü iş adamı Emir Uyar’la görüntülenmiş ve çiftin bir süredir birlikte oldukları öğrenilmişti. Şu sıralar İngiltere’de olan Adriana Lima, önceki gün kız arkadaşlarıyla bir akşam yemeğinde buluştu. Lima, tuvalette kız arkadaşına verdiği pozu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.



