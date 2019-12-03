Ağlatan Cem Yılmaz kararı

Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. Karar karşısında ağlayan Kural, "Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor bu ülkede. Ama devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kural’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Cem Yılmaz’ın 2019 yılı Mart ayında Londra’da bir sahne gösterisi organize ettiğini, Yılmaz’ın bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirtti. Müvekkili Kural’ın bu karar üzerine sosyal medya hesabında, “İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum” şeklinde yorum yaptığını, davalı Yılmaz’ın da buna karşılık sosyal medya hesabında, “Orhan Kural bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum” şeklinde paylaşımda bulunarak müvekkilini hedef aldığını savundu.

“KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Bugün görülen karar duruşmasına davacı Orhan Kural ile avukatı katılırken, Cem Yılmaz’ı temsilen avukatı duruşmada hazır bulundu. Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. Yıllardır bu konuda çabalamaktayım. Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu konuya karşı savaş açtım. Bundan dolayı da hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım” dedi.



YILMAZ’IN AVUKATI: SALDIRILARA KARŞI SADECE CEVAP NİTELİĞİNDE BİR YORUM

Cem Yılmaz’ın avukatı ise, “Dava konusu edilen yorum, davacı tarafından uzunca yıllar devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz” dedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Beyanların ardından davayı bitiren mahkeme hakimi, Kural’ın açtığı davayı gerekçesini daha sonra yazmak üzere reddettiğini açıkladı.

KARAR SONRASI AĞLADI

Karar karşısında üzüldüğünü belirterek ağlayan Kural, “Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor bu ülkede. Ama devam edeceğiz” dedi. Avukatı da, “Yargı yolu bitmiş değil. İstinaf hakkımızı kullanacağız” diye konuştu.