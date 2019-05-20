Ahmet Olgun Sünear kimdir? Ahmet Olgun Sünear nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Olgun Sünear, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kampüste Çıplak Ayaklar isimli film ile geçen Ahmet Olgun Sünear ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ahmet Olgun Sünear nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Bulut Cevher karakterini canlandıran Ahmet Olgun Sünear hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Olgun Sünear kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET OLGUN SÜNEAR KİMDİR?

Ahmet Olgun Sünear, 24 Aralık 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı üzerine eğitim aldı. Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında Kampüste Çıplak Ayaklar isimli sinema filminde canlandırdığı Arda karakteri ile geçti. “Son”, “Boynu Bükükler”, “Maral”, “Mayıs Kraliçesi”, “Kanıt: Ateş Üstünde”, “Seven Ne Yapmaz” gibi yapımlarda rol alan Ahmet Olgun Sünear, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Bulut karakterine hayat vermektedir. Ahmet Olgun Sünear, 1.89 metre boyunda, 85 kilo ve Oğlak burcudur.

Ahmet Olgun Sünear’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Bulut) (TV Dizisi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Mayıs Kraliçesi (Oğuz)(TV Dizisi)

2014 – Çilek (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Maral (Benan) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Son (TV Dizisi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Arda) (Sinema Filmi)