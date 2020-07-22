Ajan Salt filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Ajan Salt konusu ve oyuncuları…

Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'un olduğu Ajan Salt, 2010 yılında vizyon girmiştir. Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu bu aksiyon dolu filmle ilgili tüm bilgiler haberimizde…
AJAN SALT KONUSU
Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.
AJAN SALT OYUNCULARI
Angelina Jolie – Evelyn Salt
Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu
Zoe Lister – Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll