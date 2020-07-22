Ajan Salt filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Ajan Salt konusu ve oyuncuları…

Ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin başrolünde olduğu Ajan Salt, aksiyon severlerin beğendiği filmlerden biri. Masumiyetini kanıtlamak zorunda olan Ajan Salt’ın hikayesinin anlatıldığı Ajan Salt filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'un olduğu Ajan Salt, 2010 yılında vizyon girmiştir. Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu bu aksiyon dolu filmle ilgili tüm bilgiler haberimizde…

AJAN SALT KONUSU

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT OYUNCULARI

Angelina Jolie – Evelyn Salt

Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı

Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru

Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu

Zoe Lister – Jones

Daniel Olbrychski

Gaius Charles

Victor Slezak

Corey Stoll