Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ali Sunal’dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı
Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 41 yaşındaki oğlu Ali Sunal, hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda için sosyal medya sayfasından paylaştığı mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.
Magazin 24 Ocak 2019 - 07:21

Kemal Sunal oğlu ünlü oyuncu Ali Sunal, 74 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda paylaşımıyla duygulandırdı.

TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Ünlü oyuncu Ali Sunal sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal’ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak “Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…” notunu ekledi. Sunal bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
alisunal1“ŞİMDİ BİR TEK BEN KALDIM”

Merhum Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal da bir fotoğraf paylaşarak “Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan” notunu düştü. İşte Sunal’ın o paylaşımı;
sunal2

İLGİLİ HABERAyşen Gruda'yı kaybettik! Bir hayata sayısız film sığdırdı! İşte unutulmazları ile Ayşen Gruda...
İLGİLİ HABERAli Sunal'dan Ezo Sunal'a duygusal doğum günü mesajı!
Son güncelleme: 08:47 - 24.01.2019
Etiketler