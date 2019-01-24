Ali Sunal’dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı

Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 41 yaşındaki oğlu Ali Sunal, hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda için sosyal medya sayfasından paylaştığı mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.

Kemal Sunal oğlu ünlü oyuncu Ali Sunal, 74 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda paylaşımıyla duygulandırdı.

TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Ünlü oyuncu Ali Sunal sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal’ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak “Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…” notunu ekledi. Sunal bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

“ŞİMDİ BİR TEK BEN KALDIM”

Merhum Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal da bir fotoğraf paylaşarak “Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan” notunu düştü. İşte Sunal’ın o paylaşımı;



