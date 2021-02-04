Alnında servet yatıyor… Ünlü rapçi 170 milyon TL’lik elmas taktırdı

ABD’li dünyaca ünlü rapçi Lil Uzi Vert, lükse olan düşkünlüğünde yeni bir çığır açtı. Gerçek adı Symere Bysil Woods olan 26 yaşındaki şarkıcı, pahalı saatler, kıyafetler, otomobiller ve mücevherlere para saçmasıyla biliniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vert’in alnına pembe elmas taktırdığı ortaya çıktı. New York Post’un haberine göre söz konusu elmasın değeri 24 milyon dolar (170 milyon TL).

Bir anda viral olan paylaşım sonrası Vert, 4 yıldır bugünü beklediğini ve elmas için para biriktirdiğini söyledi. Elması sigortalattığını ifade eden Vert, “Bütün arabalarım ya da evim bile bunu karşılayamaz. Bu parayı bulmam çok uzun sürdü” dedi.

11 karatlık elmasın, mücevher tasarımcısı Elliot Eliantte’nin elinden çıktığı belirtiliyor. Vert’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, pek çok kişi elması Marvel karakterlerinden Vision’ın zihin taşına benzetti.

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