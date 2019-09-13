Arka Sokak 14. sezon başlıyor! Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları…

Arka Sokaklar yeni sezonu ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Ekranların uzun soluklu dizisi bu yıl 14. sezondan maceradan maceraya koşacak. Arka Sokaklar yeni sezonunda dizide rol alacak oyuncular merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon ardından bazı isimler Arka Sokaklar dizisine veda etmişti.

Yeni sezonu merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Geride kalan 13 sezon sonrasında dahi heyecanında hiçbir şey kaybetmeyen dizide geçtiğimiz sezon sonrası bazı isimler veda etmişti. Peki Arka Sokaklar oyuncuları kimler?

ARKA SOKAKLAR AYRILIKLARLA BAŞLAYACAK

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti. ‘Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Furkan Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.

Ekran macerasında 13 yılı geride bırakan Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel'in ardından bir isim daha diziden ayrıldı. Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

Meryem karakterine hayat veren Demet Gül, geçtiğimiz sezon senaryo gereği Almanya'ya gönderilerek diziden ayrıldı. Ayrıca Komiser Hande karakterine hayat veren Başak Atıcı, Komiser Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy da dizi kadrosunda yer almayacak.

Arka Sokaklar dizisi oyuncusu olan ve çok sevilen Aylin Komiser Özlem Çınar yeni sezonda ekipte yer almayacak.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Soylu)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de emniyet müdürü. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.

Şevket Çoruh (Mesut Güneri)

Özel ekibin komiserlerinden. 90'lı yıllarda doğuda Özel Harekat'ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul'a. Oğlu Tunç'u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir ‘ağabey'.

Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)

Ekibin başkomiseri ve Rıza Baba'yla birlikte en eskisi. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir ‘yurdum insanı'.

Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)

Asıl görevi keskin nişancılık. Rıza Baba'nın kızı Pınar'la evli, iki de çocukları var, Efe, Zeyno. Ekibin elinde büyüyen ve hayata atılan cesur, duyarlı genç bir adam.

Oya Okar Selin Demirci

Terörle Mücadele Şubesi'nden 4 yıl önce ekibe transfer olan Selin Komiser, profesyonel anlamda ekibin, özel hayatında ise Mesut'un göz bebeği…