Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm bugün mü?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm bugün mü?

Arka Sokaklar yeni sezon bölümleri için artık geri sayım başladı. Çok yakında başlayacak olan Arka Sokaklar'da kadroya yeni isimler de dahil oldu. Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...

Birkaç önemli oyuncuyla yollarını ayıran Arka Sokaklar dizisinde yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. Heyecan dolu sezon finaliyle ara veren Arka Sokaklar’da 14. yeni sezon için geri sayım sürüyor…

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

ARKA SOKAKLAR AYRILIKLARLA BAŞLAYACAK

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti. ‘Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Furkan Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Erler Film’in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.

Ekran macerasında 13 yılı geride bırakan Arka Sokaklar’ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel’in ardından bir isim daha diziden ayrıldı. Erler Film’in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.