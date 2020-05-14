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Arka Sokaklar’a corona virüsü bulaştı!
Arka Sokaklar’a corona virüsü bulaştı!
14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde corona virüsü (Covid-19) salgınında yaşananlar yer alacak. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü Çoban corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor.
Magazin 14 Mayıs 2020 - 10:12

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm çekimleri corona virüsü salgınına rağmen devam ediyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelen Arka Sokaklar’da bu hafta haberlere de konu olan olaylar ele alınacak.

Cuma günü 552'nci bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar'da, sağlık personeli olduğu için ev sahibi tarafından istenmeyen bir hemşirenin yaşadıkları, halkın sağlığı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık personeline yapılan saldırılar ve Covid şüphesiyle hastaneye Hüsnü Çoban'ın hikayesine değinilecek.

Son güncelleme: 10:13 - 14.05.2020
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