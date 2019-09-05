Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban gibi isimleri barındıran Avlu 3. sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Avlu yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mayıs ayında sezon finali yapan Avlu, sonbaharda izleyicilerle yeniden buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Avlu sezon finalinde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karışmıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geliyor. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını ister ve ardından “bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya atıyor. Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıtıyor. Zerrin “ben bitti demeden bitmez” diyor. Avlu yeni sezon ne zaman? Peki yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak?

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisi bu sezona 20 Eylül Perşembe günü başladı. Gelecek sezon da dizinin benzer bir tarihte ekranda olması bekleniyor.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

AVLI SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

KUDRET SİLAHINI ATEŞLİYOR

Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin’in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret’i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder. Azra ve Deniz zaferlerinin tadını doyasıya çıkarırken, Kudret Deniz’lerin tarafına ulaşmıştır. Hüseyin ve Derya Zerrin’in kollarından tutarak dışarı çıkarırken Kudret silahını Zerrin’e doğrultur. Herkes şoke olur. Kudret gülerek silahını ateşler. Zerrin vurulur. Ortalık karışır.

Zerrin’in vurulmasınının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.