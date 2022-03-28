Aydemir Akbaş’tan Bergen açıklaması: Yüzüne kezzap atılmış, enteresan tarafı var mı?

Aydemir Akbaş, Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, 'Bergen' filmi hakkında "Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu, helal olsun" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper’in oturduğu, eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen ‘Acıların kadını’ lakaplı sanatçı Belgin Sarılmışer’in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Yapım, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı.

“TUTTU, HELAL OLSUN”

Geçen gün Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulunda oy kullandıktan sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Aydemir Akbaş, ‘Bergen’ filmi hakkında “Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu, helal olsun” yorumunu yaptı.

Yeni nesilde oyuncu olmadığını belirten Akbaş, “Bana Ali Şen gibi bir baba bulsanıza? Bir Kadir Savun, bir Adile Naşit var mı? Yok” dedi.

“95’TEN EVVEL GİTMEM”

86 yaşındaki oyuncu “Vasiyetiniz hazır mı?” sorusuna “Galatasaray veya cenazem hakkımda olabilir. Ama 95’ten evvel gitmem” cevabını verdi.

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