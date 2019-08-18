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Ayrılığın acısını ailesiyle atlatıyor
Ayrılığın acısını ailesiyle atlatıyor
Serdar Ortaç ile flaş bir şekilde boşanan Chloe Loughnan, boşanmanın üzüntüsünü ailesiyle atlatmaya çalışıyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 18 Ağustos 2019 - 15:58

Geçtiğimiz hafta ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini noktalayan Chloe Loughnan önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Boşanma haberini alır almaz soluğu İstanbul’da alan annesi ile birlikte alışveriş merkezine gelen güzel manken gün boyu alışveriş merkezinde turlayarak stres attı. Markalar Sokağı’nda muhabirler tarafından görüntülenen Chloe, makyajsız olduğu için poz vermekten çekinse de gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verip soru almadan alışverişine devam etti. Daha sonra Masa Restoran’a geçerek annesi ile birlikte akşam yemeği yiyen ünlü güzel daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.


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