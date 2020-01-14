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Ayşe Hatun Önal ‘Efsane’ şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini söyledi
Ayşe Hatun Önal ‘Efsane’ şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini söyledi
Şu sıralar 'Efsane' adlı şarkısıyla gündemde olan Ayşe Hatun Önal, bir alışveriş merkezinin açılışında konser verdi. Önal, yeni şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 14 Ocak 2020 - 07:02

Son dönemde ‘Efsane’ şarkısıyla adından söz ettiren Ayşe Hatun Önal, Samsun’da yeni açılan bir alışveriş merkezinde konser verdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Önal “Efsane'ye gelen tepkiler çok güzel. Dinleyen herkes şarkıyı çok sevdiğini söylüyor. Yaza kadar dört şarkım daha çıkacak. Şubat başında da yeni şarkılarımdan birine yurt dışında klip çekeceğim. Güzel bir festivalde yapacağız çekimleri” dedi.