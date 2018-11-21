Bahar Candan olaylı Murat Boz ve Eser Yenenler gecesini anlattı

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Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında, Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ın Murat Boz ile Eser Yenenler’in villasında bir gece geçirdiği şeklinde haberler çıkmış ve konu uzun süre magazin basınını meşgul etmişti. Geceyle ilgili taraflardan üzeri kapalı açıklamalar gelirken Bahar Candan olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra canlı yayında katıldığı bir magazin programında konuştu. 2. Sayfa adlı programa konuk olan Bahar Candan, program sunucularının ‘O gece neler oldu?’ şeklindeki sorularına ilk başta “Ablam o geceyle ilgili konuşmamı istemiyor” şeklinde bir yanıt verse de sonrasında ilginç açıklamalarda bulundu.

“BİR EV OTURMASIYDI”

“Biz o gece ablamla Emirgan’da bir restorandaydık. Sonrasında Eser Bey’in evine geçtik. Onun evi adeta bir restoran gibi son derece ferah ve rahat bir ortama sahip… Bizim yaptığımız şey de ev oturmasıydı, ben kola içtim ve ‘Dondurma’ şarkımı söyledim. Zaten onların hayranıyım ve Murat Boz ve Eser Yenenler, benden 15 yaş büyük! Ayrıca yazılıp çizildiği gibi bir ilişkiyi bitirme durumumuz olmadı çünkü Aslı Enver ve Murat Boz ayrıydı.”