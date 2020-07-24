Başlangıç filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Başlangıç’ta kimler oynuyor?

Bilimkurgu temellerini içeren senaryosu ve gerilim dolu anlarıyla vizyona girdiği dönemde büyük yankı uyandıran Başlangıç filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başlangıç'ta kimler oynuyor ve konusu ne?

Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları, bilim kurgu ve fantazmatik sinema estetiği ile harmanlayan ilginç senaryosuyla dikkat çekiyor. İşte konusu ve oyuncuları…

BAŞLANGIÇ KONUSU

Bu yapımda sanatçı, çok yetenekli bir hırsız olan “Dom Cobb ” ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız ?başlangıç’ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir.

BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Leonardo DiCaprio

Rolü : Dom Cobb

Marion Cotillard

Rolü : Mal

Ellen Page

Rolü : Ariadne

Cillian Murphy

Rolü : Fischer