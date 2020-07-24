Başlangıç filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Başlangıç’ta kimler oynuyor?

Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları, bilim kurgu ve fantazmatik sinema estetiği ile harmanlayan ilginç senaryosuyla dikkat çekiyor. İşte konusu ve oyuncuları…
BAŞLANGIÇ KONUSU
Bu yapımda sanatçı, çok yetenekli bir hırsız olan “Dom Cobb ” ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız ?başlangıç’ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir.
BAŞLANGIÇ OYUNCULARI
Leonardo DiCaprio
Rolü : Dom Cobb
Marion Cotillard
Rolü : Mal
Ellen Page
Rolü : Ariadne
Cillian Murphy
Rolü : Fischer