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Begüm ve Ceyhun da denedi: Olacak iş değil
Begüm ve Ceyhun da denedi: Olacak iş değil
80'ler adlı dizinin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan ilginç paylaşım.
Magazin 7 Nisan 2020 - 12:28

Bundan beş yıl önce dünya evine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy magazin dünyasının renkli çiftleri arasında yer alıyor. Çift birlikte oynadıkları 80'ler adlı dizide tanışmış ve beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Ev karantinası döneminde pek çok ünlü gibi renkli paylaşımlara imza atan çift bu defa da Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına katıldı.

İkili birlikte yapmaya çalıştıkları hareketle takipçilerini gülümsetti. Begüm ve Ceyhun çifti, hesaplarından paylaştıkları videolarına “olacak iş değil” notunu düştü.

 

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Son güncelleme: 12:29 - 07.04.2020
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