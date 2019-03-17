Bengü: “Baby shower yapmayacağım bizim öyle bir adetimiz yok”

2018 senesinin Ağustos ayında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen ve şimdilerde hamile olan Bengü, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bengü, diğer ünlü isimler gibi baby shower partisi düzenlemeyeceğini belirtti.

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz gün Levent’te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olacağını açıklayan başarılı şarkıcı, yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıktı. Alışveriş turunu noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Bengü, “Arkadaşlar çok heyecanlıyım tarifsiz bir duygu bu Allah sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etsin. Haziran ayına kadar konserlerimi tamamlayacağım sonra da doğum için bekleyeceğim. Baby shower yapmayı düşünmüyorum bizim öyle bir adetimiz yok ama yapanları da kınamıyorum” ifadelerini kullandı.

