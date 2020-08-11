Beni Unutma filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Beni Unutma konusu ve oyuncuları…

Beni Unutma filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Beni Unutma konusu ve oyuncuları…

Başrollünde ünlü oyuncu Mert Fırat’ın yer aldığı Beni Unutma filmi bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. İki kalbi kırık gencin aşk hikayesinin anlatıldığı Beni Unutma, son dönemin en dikkat çeken romantik komedi filmlerinden biri. İşte Beni Unutma filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı e 2011 yılında ilk kez yayınlanan Beni Unutma filmi, bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Beni Unutma filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

BENİ UNUTMA KONUSU

Olcay iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekâr ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü Sinan'la tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.

BENİ UNUTMA OYUNCULARI

Mert Fırat

Açelya Yılhan

Tuba Ünsal

Kenan Ece

Aliye Uzunatağan