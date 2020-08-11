Beni Unutma filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Beni Unutma konusu ve oyuncuları…
Yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı e 2011 yılında ilk kez yayınlanan Beni Unutma filmi, bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Beni Unutma filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.
BENİ UNUTMA KONUSU
Olcay iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekâr ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü Sinan'la tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.
BENİ UNUTMA OYUNCULARI
Mert Fırat
Açelya Yılhan
Tuba Ünsal
Kenan Ece
Aliye Uzunatağan