Benim Adım Melek 33. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek 33. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Her hafta çarşamba akşamı takipçileriyle buluşan Benim Adım Melek dizisi bu akşam 33. son bölüm ile ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde, yangın haberi konaklara ulaşırken, dumanlar içinde kalan Cumali kurtarılarak hastaneye yetiştirildi. İşte Benim Adım Melek 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BENİM ADIM MELEK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Benim Adım Melek dizisinin 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali'nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir?

Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan'ın onu ele vermesinden korkmaktadır. Kendi intikamları söz konusu olunca burun buruna gelen iki arkadaşı bundan sonra ne beklemektedir?

Her konuda Melek'e destek olan Halil'e Melek bu zor zamanlarda destek olabilecek midir? Alpay yangının kebapçıdan çıkmış olabileceğini söyleyince Seyit Ali ve Mahmut gerilir. Han elbirliğiyle eski haline döndürülmeye çalışırken hangi engeller han esnafını beklemektedir?

Mithat'ın ailesine yaptığı bir iyilik onları büyük bir sorundan kurtaracaktır. Seyran ise Mithat'ın ailesine karşı olan tavrına üzülmekte, bir çözüm düşünmektedir. Kenan kamera görüntülerini polise verince kaçmayı planlayan Alpay başarılı olacak mıdır?

Mithatlarda tatlı bir telaş vardır. Seyran'ın davetine davet edilenler icabet edecek midir? Melek ve Seyit Ali kendilerini hangi sorunun ağırlığı altında bulacaklardır?