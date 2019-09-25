Benim Adım Melek dizisi oyuncuları: Benim Adım Melek dizi konusu ne?

Benim Adım Melek dizisi Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Başrolünde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı dizi TRT 1’in yeni sezondaki iddialı yapımları arasında yer alıyor. İşte Benim Adım Melek konusu ve oyuncuları…
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI
Nehir Erdoğan (Melek)
Kutsi (Halil)
Kaan Çakır (Alpay)
Şerif Sezer (Nefise)
Mustafa Mert Koç (Ömer)
Rabia Soytürk (Defne)
Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)
Ece Özdikici (Funda)
Hande Kaptan (Kadriye)
Muharrem Türkseven (Mahmut)
Poyraz Ar (Seyit Ali)
Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)
Rami Narin
Zeyno Eracar
Nizam Namidar
Zeynep Özder Birde
BENİM ADIM MELEK KONUSU
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.