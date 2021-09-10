Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden açıklama: Evliliğimiz hassas bir süreçte

Üç yıl önce nikâh masasına oturan oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, evliliklerinde kriz yaşıyor. Hakan Baş'ın Mina Ceran ile, Bensu Soral'ın da Kubilay Aka ile görülmesinin ardından konuyla ilgili çiftten açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Bensu Soral ile Hakan Baş, üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.

“ÇOCUK İÇİN ERKEN”

Söylentilere göre; baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncu, “Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır” cevabını verdi.

Bu krizi atlatamayan çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü. Ardından Bensu Soral’ın ‘Cam Tavanlar’ dizisinde birlikte rol aldığı Kubilay Aka ile fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakan Baş da Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görüldü.

Çıkan haberlerin ardından ünlü çiftten ortak açıklama geldi:

“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”

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