Bergüzar Korel uyardı

Eşi Halit Ergenç’le birlikte oynadığı Vatanım Sensin adlı dizinin bitmesinin ardından herhangi bir televizyon projesinde yer almayan Korel, tercihini tiyatro sahnesinden yana kullanmış ve sevenlerinin karşısına Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyunu ile çıkmıştı. Başarılı bir sezonu geride bırakan Bergüzar Korel, bu süre zarfında özellikle instagram hesabını çok daha yoğun bir şekilde kullanmış ve kendisine gelen yorumları ve beğenileri bu sosyal medya kanalı üzerinden takipçilerine ulaştırmıştı. Korel instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa bir uyarıda bulundu. Dijital mecrada sadece instagram hesabı olduğunu belirten Bergüzar Korel kendi adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.



