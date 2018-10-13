Berkay’ın avukatı canlı yayında konuştu. Berkay’ın ağzından ilk açıklamayı okudu!

Arda Turan tarafından darp edilen ve burnu kırılan Berkay'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in konuyla ilgili sessizliği sürüyor. Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, konuyla ilgili olarak canlı yayında konuştu.

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Olayın üzerinden üç gün geçti ve Berkay ameliyatın ardından hastanede üçüncü gününü doldurdu… Gün içinde taburcu olması beklenen Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer canlı yayında basın açıklaması yaparak yaşanan süreci anlattı. Berkay’ın herhangi bir kavgaya karışmadığını, müvekkilinin şiddet uygulanan taraf olduğunu söyleyen Mermer, Arda Turan’ın yaptığı sosyal medya açıklamaları ile Berkay ve eşini suçlayıcı ifadeler kullandığını söyledi. Avukat Mermer sonrasında hastanede yaşanan ve Arda Turan’ın silahla ateş açtığı görüntülere değindi ve “belinde ruhsatsız bir silahla hastaneye gitmek ancak yasa dışı işlerle uğraşan bir insanın görüntüsü olabilir” dedi. “Turan bilinçsizce ateş etmiş ve çevredeki insanların hayatını tehlikeye sokmuştur” ifadelerini kullandı.

MERMER, BERKAY’IN AÇIKLAMASINI OKUDU

Avukat Mermer basın açıklamasını bitirdikten sonra hastanede yatan ve şimdiye kadar çok az açıklamada bulunan Berkay tarafından kaleme alınmış bir metni okudu. Metinde öne çıkan detaysa şarkıcı Berkay’ın Arda Turan’ı affetmek gibi bir niyetinin olmadığı ve davasının sonuna kadar arkasında durduğu oldu.

“SES TELLERİNİ ETKİLEYEN BİR DURUM YOK”

Ünlü şarkıcının doktoru Erdem Güven geride bıraktığımız gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir” dedi. Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay Şahin’in doktoru, ses tellerini etkileyen bir durum yok, süreye ihtiyacımız var” dedi.