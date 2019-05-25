Beyza Şekerci henüz bir yaşına girmemiş oğlunu sahneye çıkardı!

Kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri ile mutlu bir evlilik yürüten Beyza Şekerci, geride bıraktığımız yıl ekim ayında anne olmuş ve böylesi büyük bir mutluluğu tatmıştı. Sosyal medya hesabından zaman zaman bebeğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Şekerci yaptığı son paylaşımda adeta anne ve babası oyuncu olan çocukların sahne deneyinimine ne kadar yakın olduğunu gözler önüne serdi. Hamileliğinin altıncı ayı sürerken oynadığı oyununa yeniden dönen Beyza Şekerci oyunun ardından oğlunu da kucağına alarak sahneye çıktı. Şekerci ilk sahne deneyimini yaşayan oğlu ile çekildiği kareye şu notu düştü:

“Onu hayatımıza dahil ettik, biz de onun hayatına dahil olduk. Her an yeni bir deneyim onun için… 6 aylık hamileyken oyunu oynuyordum ben, birlikte sahneye de çıktık anlayacağınız. Ee şimdi herkesle tanışmak onun da hakkı tabi…”