Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm yeni fragmanı geldi! Yılmaz vuruluyor

Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm yeni fragmanı heyecanla bekleniyordu. Perşembe akşamlarının reyting birincisi Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanında; Yılmaz vurulur, Züleyha yıkılır. Hünkar hanımın derdi bebektir. Demir Bey, Züleyha’ya deliler gibi aşıktır ve Züleyha karnında bebekle Demir Bey ile evlenir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı...

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Bir Zamanlar Çukurova’dan birinci fragman nihayet geldi. Yılmaz ile Züleyha’nın kaderleri çizildi. Yeni fragmanda jandarma Yılmaz’ı almaya geldi. Fragmanda Yılmaz ile Züleyha aşkı kara talihe yenik düşüyor. Bir yanda birbirini delice seven iki genç diğer yanda Züleyha’ya temiz duygular besleyen Demir Bey. Bir de vicdanlı bir insan olsa da aile soyunu her şeyin önünde tutan Hünkar Hanım var.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM FRAGMANI