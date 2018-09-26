Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm yeni fragmanı geldi! Yılmaz vuruluyor
Bir Zamanlar Çukurova’dan birinci fragman nihayet geldi. Yılmaz ile Züleyha’nın kaderleri çizildi. Yeni fragmanda jandarma Yılmaz’ı almaya geldi. Fragmanda Yılmaz ile Züleyha aşkı kara talihe yenik düşüyor. Bir yanda birbirini delice seven iki genç diğer yanda Züleyha’ya temiz duygular besleyen Demir Bey. Bir de vicdanlı bir insan olsa da aile soyunu her şeyin önünde tutan Hünkar Hanım var.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM FRAGMANI
“Sana rüya gibi bir hayat yaşatacağım!”
3.Bölüm Fragmanı Yayında