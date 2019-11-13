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Bornozlu video paylaşan Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
Canlı yayında Acun Ilıcalı'dan para istediğine yönelik mesajı ifşa olduktan sonra sevgilisiyle Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kaldığı otelin odasından bornozlu bir şekilde video paylaştı. Subaşı, frikik vermekten son anda kurtuldu.
Magazin 13 Kasım 2019 - 10:02

Eski eşi Acun Ilıcalı’dan Miami’de kalacağı otelin parasını istemesiyle günlerce konuşulan Şeyma Subaşı, Miami’de kaldığı otelden olay yaratan bir paylaşım yaptı.

FRİKİK VERMEKTEN ZOR KURTULDU

Beyaz bornozuyla kamera karşısına geçen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, araba müzesine gitmeden önce günlük yaşantısına dair takipçileriyle bilgiler paylaştı. Bu sırada bağdaş kurarak oturmaya çalışan Subaşı, frikik vermekten son anda kurtuldu.

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Son güncelleme: 10:10 - 13.11.2019
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