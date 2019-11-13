Bornozlu video paylaşan Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
Eski eşi Acun Ilıcalı’dan Miami’de kalacağı otelin parasını istemesiyle günlerce konuşulan Şeyma Subaşı, Miami’de kaldığı otelden olay yaratan bir paylaşım yaptı.
FRİKİK VERMEKTEN ZOR KURTULDU
Beyaz bornozuyla kamera karşısına geçen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, araba müzesine gitmeden önce günlük yaşantısına dair takipçileriyle bilgiler paylaştı. Bu sırada bağdaş kurarak oturmaya çalışan Subaşı, frikik vermekten son anda kurtuldu.