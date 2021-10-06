Britney Spears ailesine ateş püskürdü

Uzun zamandır vasilik davasıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, babasının vasiliğinden kurtulmanın tadını çıkarırken geçmişle de hesaplaşmaya devam ediyor. Ünlü yıldız, Instagram'da yaptığı son paylaşımda geçmişte onu desteklemeyen, yardım etmeyen ailesine ateş püskürdü.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde yıllardır süren vasilik davasında büyük bir adım atıp babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears’ın savaşı henüz bitmedi. Vasiliğin tamamen sona ermesi ve özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan şarkıcı, bir yandan da geçmişiyle yüzleşiyor.

Spears, babasının vasiliği boyunca yaşadıklarına ailenin diğer üyelerinin gözlerini yummasını sosyal medyaya taşıdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Instagram’da bir resim paylaşarak şu satırlara yer verdi: “Bu resim benim için her şey!!! Ağlama isteği uyandırıyor… İlahi kadın kardeşini kurtarıyor!!!! Kendini çok küçük hissettiren bir evde yaşayan arkadaşın varsa… Arabası yok … Telefonu yok… Mahremiyeti adına kapısı yok ve haftanın 7 günü günde 10 saat çalışmak ve haftada tonlarca kan vermek zorundaysa gidip arkadaşını almanı ve onu oradan defolup götürmeni şiddetle tavsiye ederim !!!!! ‘Üzgünüm, vasilik’ gibi şeyler söyleyen ailem gibiyseniz… Neyse ki hayatımı değiştirmeye yardımcı olan harika avukatım Mathew Rosengart buldum!!!!”

YAKIN ZAMANA KADAR HEPSİ SESSİZ KALDI

Spears, yıllarca ailesi yaşadıklarına sessiz kaldığı için tüm bireyleri hedef aldı.

Spears’ın annesi Lynne Spears, kızının mahkemede özgürlüğünü savundu, ancak 2019’da başlatılan #FreeBritney hareketine kadar sessiz kalmıştı.

Ağabeyi Bryan Spears ise Temmuz 2020’deki podcast röportajında ​​vasiliğin ailesi için “harika bir şey” olarak nitelemişti.

Britney’nin küçük kız kardeşi Jamie Lynn Spears, haziran ayı sonlarında bir dizi duygusal Instagram videosunda Britney’i desteklediğini söyledi. Sessiz kaldığı için tepkiyle karşılaştıktan sonra, “Vasiliği sona erdiriyorsa ya da mutlu olmak için başka ne yapmak istiyorsa, bunu destekliyorum” dedi.

2008’de vasiliği ele geçiren Jamie Spears, bunun devam etmesi için yıllarca direndi. Ağustos 2020’de Jamie, The Post ile yaptığı röportajda Britney’nin destekçilerini “komplo teorisyenleri” olarak adlandırdı.

Ancak Britney, #FreeBritney hareketinin kurtuluşunda çok önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Spears şimdi vasiliğin tamamen sona ermesi için mücadele ediyor.

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