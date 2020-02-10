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Bülent Serttaş, Elazığ depremi için ailece yardım yaptıklarını belirtti
Bülent Serttaş, Elazığ depremi için ailece yardım yaptıklarını belirtti
Bir alışveriş merkezinde çocukları için bilgisayar alan Bülent Serttaş, Elazığ'daki deprem için de gerekli yardımları yaptığını açıkladı...
Emre ÇEVİK
Magazin 10 Şubat 2020 - 09:44

Sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde, çocukları için bilgisayar alırken görüntülendi. Kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Serttaş, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi ve “Elazığ'daki deprem için gerekli yardımı hem Acun'un yardım programına bağlanarak, hem de sms yoluyla elimizden geleni ailecek yaptık” dedi. Memleketi Elazığ’ın kendisi kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen şarkıcı “Elazığ benim için çok önemli. Doğup büyüdüğümüz yer. Allah daha beterinden korusun. Çok şükür benim yakın çevremde yaralanan dahi olmadı” dedi.