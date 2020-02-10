Bülent Serttaş, Elazığ depremi için ailece yardım yaptıklarını belirtti

Sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde, çocukları için bilgisayar alırken görüntülendi. Kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Serttaş, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi ve “Elazığ'daki deprem için gerekli yardımı hem Acun'un yardım programına bağlanarak, hem de sms yoluyla elimizden geleni ailecek yaptık” dedi. Memleketi Elazığ’ın kendisi kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen şarkıcı “Elazığ benim için çok önemli. Doğup büyüdüğümüz yer. Allah daha beterinden korusun. Çok şükür benim yakın çevremde yaralanan dahi olmadı” dedi.