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Burak Özçivit hakim karşısında

Oyuncu Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Yayınlanma: 15:32 - 21 Aralık 2021 Güncellenme:
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Burak Özçivit hakim karşısında

Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020’de ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle ‘zincirleme şekilde alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivi’in yargılanmasına başlandı.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı.

Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.

Duruşmaya, sanık Özçivit’in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi. (İHA)

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