Burak Sergen’in nişanlısından yürek burkan mesaj

Son dönemde Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü tiyatrocu Burak Sergen’in corona virüsü tedavisi devam ediyor. Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen entübe vaziyette olduğu biliniyor.

Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım umutlu bir haber bekleyen hayranlarını üzdü.



“HAYATIMI GERİ İSTİYORUM”

Nihan Ünsal Instagram hesabında siyah zemin üzerine kaleme aldığı kısa notta şunları yazdı:

“Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum.”

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