Burak Uyanık kimdir? Burak Uyanık nereli ve kaç yaşında?

Burak Uyanık, 1995 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Gurbette Aşk dizisi ile geçen Burak Uyanık hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Burak Uyanık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Fikret (Kesik) karakterini canlandıran Burak Uyanık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Uyanık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK UYANIK KİMDİR?

Burak Uyanık, 11 Ekim 1995 yılında Karabük’te dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Arkadaşlar İyidir, Hayat Sırları ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda yer alan Burak Uyanık, Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Kesik karakterine hayat vermiştir. Burak Uyanık, 1.76 metre boyunda, 70 kilo ve Terazi burcudur.

Burak Uyanık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Fikret (Kesik) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (TV Dizisi)

2017 – Hayat Sırları (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (TV Dizisi)

2013 – Gurbette Aşk (TV Dizisi)