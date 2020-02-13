Burcu Cavrar kimdir? Burcu Cavrar nereli ve kaç yaşında?

Burcu Cavrar, 1989 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kapalı Çarşı dizisi ile gerçekleştiren Burcu Cavrar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burcu Cavrar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Cavidan karakterini canlandıran Burcu Cavrar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burcu Cavrar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BURCU CAVRAR KİMDİR?

Burcu Cavrar, 28 Mart 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında yayınlanan Kapalı Çarşı dizisi ile geçen Burcu Cavrar; Güz Gülleri, Bir Kadın Tanıdım, İnsan Aldandı, Aşkın Bedeli, Gönül İşleri, Poyraz Karayel, Siyah Beyaz Aşk, 91.1 gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Cavidan karakterine hayat veren Burcu Cavrar, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Burcu Cavrar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Cavidan) (TV Dizisi)

2019 – Siyah Beyaz Aşk (Hülya) (TV Dizisi)

2015 – 91.1 (Nil) (Sinema Filmi)

2015 – Poyraz Karayel (TV Dizisi)

2014-2015 – Aşkın Bedeli (Özge) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Beren) (TV Dizisi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Hülya) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Gizem) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (TV Dizisi)