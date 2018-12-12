Çağla Özavcı kimdir? Çağla Özavcı nereli ve kaç yaşında?

Çağla Özavcı, 18 Mart 1991 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşayan Çağla Özavcı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

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Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde, Nazar karakterini canlandıran Çağla Özavcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çağla Özavcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?

Çağla Özavcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra ise Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar karakterini canlandıran Çağla Özavcı, 1.67 metre boyunda, 50 kilo ve Balık burcudur.

Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)

2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)

2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)