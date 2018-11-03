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Çağla Şıkel alay konusu oldu
Çağla Şıkel alay konusu oldu
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, Ahmet Kural yerine Arda Kural yazınca sosyal medyada alay konusu oldu
Magazin 3 Kasım 2018 - 14:29

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü ifade ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla’nın başına gelen bu olaydan sonra birçok ünlü isim sanatçıya destek verdi. Bu isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL ‘KURAL’LARI KARIŞTIRDI

Çağla Şıkel, Sıla’nın yaşadığı şiddet olayında “Geçmiş olsun dünya güzeli” diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural’ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.
5bdd7030ae298b2fa9fa023aARDA KURAL’DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Çağla Şıkel’in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural’dan geldi. Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Arda Kural, “Hangi ara Sıla’yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum.” dedi.

Son güncelleme: 14:36 - 03.11.2018

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