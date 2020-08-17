Caner Erkin, eşinden sonra kızı Mihran’ın dövmesini de yaptırdı

Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018’de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya Roma’da nikah masasına oturmuştu. Yıldız futbolcu, mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı’nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.

Sarı-lacivertli futbolcu şimdi de Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın dövmesini yaptırdı. Şükran Ovalı, “Mihran Ela babasına aşık. Caner’i görünce sevinçten havalara uçuyor. Aralarındaki ilişki muhteşem” demişti.

Oyuncu, evliliği hakkında ise “Eşim ile yaşadığımız her an çok kıymetli. Daha güzeli; ikimiz de bunun farkındayız, çok şükür. Olaylara aynı açıdan bakabilmek ve karşılıklı adil olabilmek evliliğin şartlarından” şeklinde konuşmuştu.