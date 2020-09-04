Cem Yılmaz çocukluğuna döndü: 1975’te her şey çok güzeldi

Cem Yılmaz çocukluğuna döndü: 1975’te her şey çok güzeldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 1975 yılında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Yılmaz'ın, oğlu Kemal ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tekrar gündeme geldi. 47 yaşındaki ünlü komedyen, 1975 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yılmaz’ın, “1975’te her şey çok güzeldi, ben mesela” notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Cem Yılmaz’ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Ceylan Ertem de,” Kemal babasına çekmiş demek” yorumunu yaptı.