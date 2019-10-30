Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Cem Yılmaz, 1968 doğumludur. 1995 yılında başladığı stand-up gösterileriyle adını duymaya başladığımız ardından da 1998 yılında yayınlanan Herşey Çok Güzel Olacak filmi ile sinema dünyasına adım atan Cem Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde... Cem Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde Ayzek karakterini canlandıran Cem Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cem Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.

Üniversitede öğrenim gördüğü sırada, Türkiye'nin en köklü mizah dergilerinden biri olan Leman Dergisi’nde çalışmaya başladı. 1992 ile 1995 yılları arasında çalıştığı Leman dergisinde, karikatürleriyle ön plana çıktı. Bunun üzerine 1995 yılında Leman Kültür Merkezi’nde “Bir Tat Bir Doku” adlı stand-up gösterilerine başladı. Ardından 1998 yılında başrolü Mazhar Alanson ile birlikte paylaştığı Her Şey Çok Güzel Olacak adlı film ile ilk sinema deneyimini yaşamıştır.

2006 yılında senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna geçtiği proje olan Hokkabaz filmini çeken Cem Yılmaz; G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz, Yahşi Batı, Deli Aşk, İftarlık Gazoz, Ali Baba ve 7 Cüceler, Son Umut, Pek Yakında, Arif v 216 gibi yapımlarda rol almış, 3 filmde de seslendirme yapmıştır.

Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile evlenmiş ve 2013 yılında da boşanmıştır. Çiftin Kemal isminde bir oğlu vardır.

Cem Yılmaz şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu olarak yer aldığı Karakomik Filmler adlı sinema filminde Aytaç karakterine hayat vermektedir. Cem Yılmaz, 1.70 metre boyunda, 84 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2016 – 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Sinema Komedi – En İyi Erkek Oyuncu – İftarlık Gazoz

2011 – 4.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Av Mevsimi

2007 – 12.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Hokkabaz

2006 – 11.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Organize İşler

Cem Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler (Alpay, Ayzek) (Sinema Filmi)

2017 – Fi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Şefik) (Sinema Filmi)

2017 – Arif V 216 (Arif, Erşan Kuneri) (Sinema Filmi)

2016 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – İftarlık Gazoz (Cibar Kemal) (Sinema Filmi)

2015 – Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Ali Şenay-Boris Mancov) (Sinema Filmi)

2014 – Son Umut (Cemal) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Zafer Yıldız/Beşir) (Sinema Filmi)

2013 – Yahşi Çin (Azizi Vefa) (Sinema Filmi)

2013 – CM101MMX1 Fundamentals (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2012 – Şahane Misafir (Yusuf Antep) (Sinema Filmi)

2011 – Arabalar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Zefir (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2010 – Av Mevsimi (Deli İdris) (Sinema Filmi)

2009 – Yahşi Batı (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)

2009 – Yahşi Batı (Peder) (Sinema Filmi)

2009 – Arthur: Maltazar’ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – A.R.O.G (Arif / Logar / Kaaya) (Sinema Filmi)

2008 – A.R.O.G (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2007 – Arı Filmi (Barry B. Benson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (İskender Tünaydın) (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (Doktor) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Müslüm Duralmaz) (Sinema Filmi)

2005 – Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 – Simbiyotik (Sinema Filmi)

2003 – G.O.R.A (Arif Işık/Erşan Kuneri/Kubar/Logar) (Sinema Filmi)

2000 – Vizontele (Fikri) (Sinema Filmi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Altan Çamlı) (Sinema Filmi)

1996 – Eşkıya (Hakan) (Sinema Filmi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Bahadır) (TV Dizisi)