Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı bitti

Tatilde başlayan aşklarını son zamanlarda el ele diz dize yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkının bittiğine dair haberi gündeme 2. Sayfa adlı program getirdi. Çifte yakın kaynaklardan aldıkları bilgileri canlı yayına taşıyan program sunucuları ilişkinin Ağustos ayı başında zora girdiğini ve ikilinin yaşadıkları krizi aşamayarak ayrıldıkları iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR AZALDI…

Uzun yıllar önce henüz Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken Defne Samyeli’ne ilgi duyan ve onu uzaktan uzağa seyreden Cem Yılmaz, bundan bir buçuk yıl önce Samyeli’ne açılmış ve ikili tutkulu bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine olan aşklarını da gözler önüne seren ikilinin yaşadıkları bir sorunu aşamadıkları ve ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına uzun zamandır yorum yapmayan ikiliden Cem Yılmaz verdiği bir röportajda ilişkilerinin çok uzun süreceğini düşündüğünü söylemişti. 2. Sayfa programında çiftin ayrıldıklarını söyleyen program sunucuları yine de krizi aşmaları halinde ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmelerinin mümkün olduğunu da söylediler.