Cemre Polat kimdir? Cemre Polat nereli, kaç yaşında?

Son olarak Dengi Dengine isimli mini dizide Cemre karakterine vermiş olan Cemre Polat hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Cemre Polat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CEMRE POLAT KİMDİR?

Cemre Polat, 15 Ekim 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezundur. 2013 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Sözleşmeli Bale Sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Cemre Polat, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Meryem dizisi ile yaşamış, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde Mara karakterini canlandırmıştır.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dengi Dengine adlı dizide Cemre karakterine hayat vermiştir.

Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı turnelerde görev alan oyuncu, halen Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Misafir Sözleşmeli Bale Sanatçısı olarak çalışmaktadır.

Cemre Polat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Dengi Dengine (Cemre) (Mini Dizi)

2017 – Diriliş: Ertuğrul (Mara) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (TV Dizisi)