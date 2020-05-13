Cenk Eren’den Bendeniz’e ‘Kudurma’ yanıtı

Kısa bir süre önce açıklanan ‘normalleşme takvimi’nin ardından AVM’ler ve kuaförler hizmete girmiş, bunun hemen sonrasında bazı AVM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Normale dönmek konsunda bu kadar acele edilmesine sert tepki gösteren çok sayıda isimden biri de şarkıcı Bendeniz oldu. Katıldığı bir canlı yayında bir an önce gece hayatının başlaması ve mekanların açılması gerektiğini söyleyen meslektaşlarına gönderme yapan Bendeniz şunları söylemişti:

Meslektaşının yaptığı bu açıklamaları son derece sert ve saygısız bulan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve Bendeniz’e seslendi. Eren yapılan açıklamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

*Yukarıda bu sözleri söyleyen sanatçı Bendeniz’e cevabım (Senin kadar güzel besteler yapan, sözler yazan birinin üslubu bu olmasaydı keşke) benim dönemim 90’ların çok özel şarkıcılarından olan sanatçı arkadaşımız yazmış cevap vermeyecektim ama vicdansız deyince cevap vermek istedim.

*Benimle olan kısmına cevap vereyim restoranların açılması… evet oralar açılsın ki bizim dışımızda oralardan ekmek yiyen benim ve senin gibi isim olmamış solist, müzisyen, garson komi arkadaşlar ekmeklerini kazansınlar biliyor musun ben ilk günden beri elimden geldiğince kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum yapmalıyım da çünkü onlar benim yol arkadaşım, ayrıca insan olarak sadece orkestrama değil elimden geldiğince herkese yardım ederim bunu istemememe rağmen zaman zaman basına da yansımıştır.

*Açıp okuyabilirsin beni en çok üzen sanıyorum röportajı okumadan beni vicdansız olmakla itham etmen oldu, bu yaraladı beni. Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum ben müzisyenler için bunu istedim diye ben vicdansızsam sen müzisyenlerini yada senin orkestranda olmayan kıyıda köşede üç kuruş için sabaha kadar emek veren bu insanları sevmiyor musun bu insanlar için adım atılması seni neden rahatsız etti? (Kudurmak) kelimesini aynen iade ediyorum sana…”