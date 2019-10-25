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Ceyda Düvenci yeni imajıyla ilgili konuştu
Ceyda Düvenci yeni imajıyla ilgili konuştu
Görüntüsünde köklü bir imaj değişikliğine giden Ceyda Düvenci yeni haliyle görenleri şaşırtıyor. Düvenci yeni imajına, eşi Bülent Şakrak'ın yaptığı yorumu açıkladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Ekim 2019 - 15:05

Oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Düvenci, yeni saç rengiyle ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığını söyleyen Düvenci,”Kısa zaman içinde beş kilo verdim. Bir dört kilom daha var. Şeyda Çoşkun’la zayıflıyorum bu süreçte ama spor da yapmaya başladım. İyi geliyor böyle çok güzel oldu. Yeni imajımı eşim çok beğendi. Bülent, ‘Yeni sevgili yaptım' deyip duruyor. Bu, bana da iyi geliyor.”

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