Cici Babam filmi nerede çekilmiştir? Cici Babam konusu ve oyuncuları…

Son dönemin başarılı ekiplerinden olan Güldür Güldür Şov ekibinin elinden çıkan Cici Babam, sevilen komedi filmlerinden biridir. Bu akşam ekranlarda olacak Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Cici Babam filmi hakkında bazı bilgiler…

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren Cici Babam filmi televizyonda yayınladığı sırada sosyal medyanın gündemine geldi. İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları…

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir