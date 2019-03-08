“Çocuklarımın yanında Hazım’ın şiddetine uğradım”

2. Sayfa’ya katılan Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Özdemir’in açıklamaları şöyleydi:

“Her şey geçti, geçiyor ama delip geçiyor. O dönem mide kanaması geçirdim üzüntüden bunu kimse bilmez. Ayrılık nedeni ‘şundan bundan’ diye bir şey söylemek istemiyorum. Her ne olursa olsun 14 sene var ve iki çocuğum var.

‘ÇOCUKLARIYLA İRTİBATINI DA KESTİ’

Çocuklarım 2 yıldır babalarının ne yüzünü gördü ne de sesini duydu. Çocuklarımın yanında da Hazım’ın şiddetine uğradım. Hazım, iki yıldır hiçbir şekilde aramıyor. Çocuklarıyla irtibatını kesti. Onlardan da boşandı. Böyle insanları çok duyuyorum. Bunlara ‘insansı mahlukat’ deniyor. Nice babalar var, çocuklarını annelerinden daha iyi bakıyorlar. ‘Çocukları göstermiyor’ diye bir duyum aldım. Çocuklarımdan biri 16 yaşında, kızım 13 yaşına giriyor. Babalarıyla çok güzel bir ilişkileri vardı. Artık hayatımıza 3 silahşörler olarak devam ediyoruz. Denenmişi denemek vakit kaybıdır. Çocuklarım çok küçüktü, birkaç kez şiddet görmeme rağmen boşanamadım. Zeynep Tandoğan’ın fotoğraflarını görünce ‘bana yapan herkese yapar’ dedim. Bir kez vuran, bir daha vurur. O yol açılmıştır bir kez, devamı gelir.

‘PELİN KÖRMÜKÇÜ KÖSTEK OLDU’

Doğum günü, karne günü, hastalık… Bir sürü şey oldu. Babaları ortada yok. Zamanında çocuklarını seven bir insandı, emek de vermişti. Sanırım bir takım nedenlerden dolayı olay bu hale geldi. Benim annem ‘susayan, suyu bulur’ derdi. Çok doğru. Sebep ne olursa olsun, çocuklarını özlese gelirdi.

Pelin Körmükçü’nün bana desteği olmadı hatta köstek oldu. Karşı tarafın ailesi torunlarını 8 yıldır bir kez aramadılar.”